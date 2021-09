Van de Zandschulp aast op nieuwe tennisstunt in New York

Botic van de Zandschulp aast bij de US Open in New York op een nieuwe stunt. De 25-jarige tennisser neemt het in de kwartfinales op tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereldranglijst. Debutant Van de Zandschulp staat nu nog op de 117e plek, maar zal na zijn indrukwekkende opmars op Flushing Meadows stevig binnenkomen in de top 100 van het mondiale klassement.

Het duel begint om 18.00 uur Nederlandse tijd en wordt gespeeld in het Arthur Ashe Stadium, de hoofdbaan van de US Open. Voor Van de Zandschulp is het de eerste keer dat hij in de befaamde arena in actie komt. In de achtste finales tegen de Argentijn Diego Schwartzman, die hij zondag in vijf sets versloeg na een heroïsch gevecht, maakte hij voor de eerste keer zijn opwachting in het Louis Armstrong Stadium, de tweede baan van het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Van de Zandschulp speelde nog nooit tegen leeftijdsgenoot Medvedev, die in 2019 de finale haalde in New York en vorig jaar strandde in de halve finales. De Rus wacht nog op zijn eerste grandslamzege.