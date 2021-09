Wielrenner Tolhoek verhuist van Jumbo-Visma naar Trek

Antwan Tolhoek zet zijn wielerloopbaan voort bij Trek-Segafredo. De 27-jarige Zeeuw komt over van Jumbo-Visma, de ploeg waarvoor hij sinds 2017 rijdt. Tolhoek tekent een contract voor twee jaar bij zijn nieuwe ploeg, waar hij onder anderen landgenoot Bauke Mollema als ploeggenoot treft.

Ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo kent Tolhoek al uit de tijd dat hij stage liep bij Tinkoff. “We zagen dat hij talent had en gaven hem in augustus 2015 een plaats als stagiair in de ploeg.” Tolhoek was op dat moment pas 2,5 jaar wielrenner en werd nog te onervaren geacht voor een ploeg uit de WorldTour, aldus De Jongh die hem wel besloot aan te bevelen bij Roompot. Bij die ploeg debuteerde hij in 2016 in het profpeloton.

Nadat Tolhoek dat jaar de bergtrui in de Ronde van Zwitserland had veroverd, kreeg hij een contract bij Jumbo. In de Ronde van Zwitserland van 2019 boekte Tolhoek namens Jumbo-Visma zijn tot nu toe enige overwinning als wielerprof.