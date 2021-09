Coureur Albon volgend jaar naast Latifi in F1-wagen Williams

Coureur Alexander Albon rijdt volgend jaar in de Formule 1 naast Nicholas Latifi in de racewagen van Williams. De renstal maakte bekend dat de Fransman Latifi in 2022 blijft en dat Albon de rol van testcoureur bij Red Bull verruilt voor een stoeltje bij het team van Williams.

De Thais-Britse coureur debuteerde in 2019 voor het team van Toro Rosso en maakte halverwege dat seizoen de overstap naar Red Bull, waar hij de tweede coureur werd naast Max Verstappen. Ook in 2020 reed hij voor Red Bull, maar Albon moest aan het einde van dat seizoen plaatsmaken voor de Mexicaan Sergio PĂ©rez.

“Het is fantastisch dat we onze bezetting voor 2022 kunnen bevestigen en ik ben heel blij dat we Alex in ons team kunnen verwelkomen, naast de verlenging van Nicholas”, zei teambaas Jost Capito van Williams. “Alex is een van de meest interessante talenten in de autosport en hij neemt heel veel ervaring in de F1 met zich mee van Red Bull. Zijn twee podiumplaatsen laten zijn snelheid als coureur zien en we weten dat hij zich meteen thuis zal voelen bij het team.”

“Ik kijk er heel erg naar uit terug te keren in een wagen in de Formule 1”, reageert Albon. “Als je een jaar uit de F1 bent, weet je nooit zeker of je je comeback kunt maken. Ik ben Red Bull en Williams enorm dankbaar dat ze in me geloven en me hebben geholpen bij de terugkeer in de F1.”

Teambaas Christian Horner van Red Bull zegt de ontwikkeling van Albon, die in 2020 twee keer derde werd in de RB16, aandachtig te gaan volgen. “Ons doel was dat hij een ander team zou vinden waar hij meer kilometers kon maken in de Formule 1 en we zijn verheugd dat dat bij Williams is gelukt. Het is voor hem heel belangrijk dat hij niet nog een seizoen geen races zou rijden.”

Nyck de Vries werd ook in verband gebracht met het stoeltje bij Williams. De 26-jarige Friese coureur, die onder contract staat bij Mercedes, werd dit seizoen met Mercedes wereldkampioen in de Formule E. De Vries wordt ook genoemd als mogelijke rijder volgend jaar bij het team van Alfa Romeo naast de Fin Valtteri Bottas.