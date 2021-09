IOC-voorzitter: olympische atleten Afghanistan zijn veilig

Alle olympische atleten uit Afghanistan zijn in veiligheid. Volgens Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zijn ze sinds de Taliban de macht in het land hebben overgenomen gevlucht. Hij heeft het dan over sporters die deelnamen aan de Olympische Spelen en Paralymische Spelen van Tokio de afgelopen zomer én kandidaten voor de Winterspelen van Peking, begin volgend jaar.

In het laatste geval gaat het om twee atleten. “Ze zijn ergens anders, kunnen trainen en we hopen dat ze erin slagen zich te kwalificeren voor Peking”, aldus Bach. “We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te helpen. Het zal niemand verbazen dat gezien de omstandigheden onze focus daarbij lag op vrouwen en meisjes”, vervolgde de Duitser.

Volgens Bach wordt er hard aan gewerkt meer mensen die bij de olympische beweging horen uit Afghanistan weg te halen. “We hebben ze de juiste papieren bezorgd, ze zouden moeten kunnen vertrekken.”