Sabalenka heeft weinig moeite met Krejcíková op US Open

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka heeft eenvoudig de halve finale van het vrouwenenkelspel bij de US Open bereikt. Ze was in twee sets te sterk voor de als achtste geplaatste Tsjechische Barbora Krejcikova: 6-1 6-4.

In de halve finale treft de nummer twee van de plaatsingslijst de Canadese Leylah Fernandez. De 19-jarige tennisster versloeg eerder dinsdag in New York de als vijfde geplaatste Elina Svitolina uit Oekraïne in drie sets: 6-3 3-6 7-6 (5).

De andere twee kwartfinales, tussen de Britse Emma Raducanu en Belinda Bencic uit Zwitserland en tussen Karolina Pliskova uit Tsjechië en de Griekse Maria Sakkari, worden woensdag gespeeld.