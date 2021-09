Van Aert verslaat Alaphilippe in eindsprint van Britse bergrit

De Belg Wout van Aert heeft de vierde etappe in de Tour of Britain gewonnen. De coureur van Jumbo-Visma versloeg na een korte, maar steile slotklim in Wales wereldkampioen Julian Alaphilippe uit Frankrijk in de eindsprint. De Canadees Michael Woods kwam in Great Orme, Llandudno, vlak achter het duo als derde over de streep.

De Britse klassementsleider Ethan Hayter eindigde als vijfde, op 8 seconden van de winnaar. Hij moest daardoor zijn leidende positie in de algemene rangschikking afstaan aan Van Aert, die donderdag met een marge van 2 seconden op Hayter aan de vijfde etappe begint. De Belg won zondag ook al de eerste rit in de Ronde van Groot-Brittannië.

Pascal Eenkhoorn is nog altijd de eerste Nederlander in het klassement. De ploeggenoot van Van Aert viel echter van de zesde plek terug naar de 22e plaats. Hij kwam woensdag in de koninginnenrit als veertigste binnen, op 2.29 minuten van de winnaar.

Na een pittige rit, met onderweg beklimmingen van de eerste en tweede categorie, begon het peloton amper 10 kilometer voor de finish aan de laatste twee beproevingen. Tijdens de afsluitende beklimming van Great Orme, uit de eerste categorie, vormde zich een kopgroepje van vijf man.

Van Aert, Alaphilippe en Woods reden daarna weg van Hayter en de Deen Mikkel Honoré, maar het drietal viel op het laatste niet meer zo steile stuk een beetje stil in de tactische strijd om de overwinning. Hayter en Honoré konden daarna weer aanklampen, maar Alaphilippe zette nog een keer aan. Van Aert reageerde attent en bleek op de slotmeters over de sterkste benen te beschikken. Hij behaalde zijn tiende seizoenszege.