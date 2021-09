Volleyballers in achtste finales EK tegen Portugal

De Nederlandse volleyballers treffen Portugal in de achtste finales van het Europees kampioenschap. Het duel vindt zondag plaats in het Poolse Gdansk. De wedstrijd begint om 17.30 uur.

Portugal verzekerde zich in poule A van de vierde plaats dankzij een overwinning in de laatste groepswedstrijd tegen Griekenland (3-1). Nederland eindigde eerder in poule C in Finland knap op de eerste plek.

Nederland en Portugal troffen elkaar voor het laatst in 2017 tijdens de World League. Op het tweede niveau van die competitie won Oranje met 3-1.

Nederland staat op de wereldranglijst op de veertiende plek. Portugal bezet de 37e positie.