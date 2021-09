Atlete Hassan moet olympisch kampioene Kipyegon weer voor laten

Sifan Hassan is er net niet in geslaagd de 1500 meter te winnen op de finale-avond van de Diamond League. Net als op de Olympische Spelen was de Keniase Faith Kipyegon te snel voor de Nederlandse atlete die in Tokio wel het goud veroverde op de 5000 en 10.000 meter.

Kipyegon, in Rio 2016 ook al de olympisch kampioene op de 1500 meter, finishte in Zürich in een tijd van 3.58,33. Hassan kwam wel in de buurt: 3.58,55. In de finale van Tokio eindigde ook de Britse Laura Muir voor haar.

Hassan liep vorige week in Brussel de Engelse mijl, een incourante afstand die ze met overmacht won. Van een aanvankelijk geplande wereldrecordpoging op de 10 kilometer zag ze af wegens vermoeidheid. Eerder won ze na de Spelen in Oregon op een wedstrijd uit de Diamond League de 5000 meter.