Atlete Thompson-Herah maakt status waar in Zürich

Atlete Elaine Thompson-Herah was ook in de finale van de Diamond League een klasse apart op de 100 meter. De Jamaicaanse, die deze zomer in Tokio haar olympische titel op de 100 meter prolongeerde, won in Zürich de kortste sprintafstand in 10,65.

Ze liet de Britse Dina Asher-Smith en de Zwitserse Alja del Ponte achter zich. Thompson bleef maar 11 honderdsten boven haar persoonlijk record. In Tokio won ze het goud in 10,61.

Bij de mannen won de Amerikaan Fred Kerley, de nummer 2 van de Spelen. Kerley liep een tijd van 9,87 en was daarmee een fractie sneller dan de Canadees André de Grasse, die derde werd in Tokio.

Olympisch kampioen Lamont Marcell Jacobs ontbrak in Zürich. De Italiaan heeft na de Spelen een pauze ingelast.