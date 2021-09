In het landentoernooi World Cup of Darts heeft Nederland in de eerste ronde gewonnen van Denemarken. Het werd in de Duitse stad Jena 5-1 voor het duo Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode, die na een wat aarzelende start vijf legs op rij wonnen.

Wales is de titelverdediger in Jena. Gerwyn Price en Jonny Clayton versloegen vorig jaar Engeland in de finale. Nederland won het toernooi vier keer; in 2010, 2014, 2017 en 2018.