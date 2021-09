Hamilton: Russell heeft bij Mercedes alleen maar te winnen

Volgens wereldkampioen Lewis Hamilton heeft nieuwkomer George Russell straks in de Formule 1 bij Mercedes alleen maar te winnen. “Ik kan me geen scenario voorstellen waarin hij slechter wordt van zijn overstap”, aldus de Brit, momenteel met Max Verstappen in fel gevecht om de wereldtitel.

Russell (23) vervangt met ingang van het nieuwe seizoen de Fin Valtteri Bottas bij Mercedes. Hij rijdt nu nog voor Williams. “George komt bij ons team, in eerste instantie om te leren. Daarbij heeft hij niets te verliezen”, aldus Hamilton, voorafgaand aan de Grote Prijs van Monza. “Er zijn voor hem alleen maar plussen bij deze overstap.”

Hamilton eindigde het afgelopen weekeinde in Zandvoort als tweede achter Verstappen. De Nederlander nam daardoor ook de leiding in de strijd om de wereldtitel weer over. Het verschil is 3 punten.