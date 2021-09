Hordeloopster Visser in record tweede in finale Diamond League

Atlete Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League in Zürich als tweede geëindigd op de 100 meter horden. Visser deed dat in een Nederlands record: 12,51. Haar oude toptijd (12,58) liep ze ruim anderhalve week geleden in Parijs. De winst was voor de Nigeriaanse Tobi Amusan in 12,42.

Visser (26) greep daarmee net naast de hoofdprijs van 30.000 dollar die verbonden is aan de winst op elk onderdeel op de finale-avond van de Diamond League. Vorige week leverde haar zege in Brussel Visser wel 10.000 dollar op.

Visser, die dit voorjaar gehinderd werd door een hamstringblessure werd op de Olympische Spelen van Tokio vijfde in de finale. In Zürich hield ze de Jamaicaanse Megan Tapper, de nummer 3 van de Spelen, achter zich.