Sakkari ten koste van Pliskova naar halve finale US Open

De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft de halve finales bereikt in het vrouwenenkelspel van de US Open. Sakkari was in New York in twee sets te sterk voor Karolina Pliskova, de Tsjechische nummer vier van de wereld : 6-4 6-4.

Pliskova (29) wacht, ondanks haar hoge positie op de wereldranglijst, nog altijd op haar eerste grandslamtitel. Ze stond al eens eerste op de mondiale ranking.

De 26-jarige Sakkari, nummer 18 van de wereld, treft in de halve finale Emma Raducanu. De Britse tiener won eerder woensdag van olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland. De 18-jarige debutante zegevierde in twee sets: 6-3 6-4. Ze benutte na 1 uur en 22 minuten haar eerste matchpoint.

De twee halve finales worden in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) gespeeld.