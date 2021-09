Tennisster Clijsters keert in Chicago terug op de baan

De Belgische tennisster Kim Clijsters komt in actie op het toernooi van Chicago, dat eind september begint. De 38-jarige voormalige nummer 1 van de wereld kreeg een wildcard van de organisatie, die dat op Twitter liet weten.

Clijsters (38) maakte begin 2020 voor de tweede keer een comeback, maar veel kwam ze niet in actie. In oktober onderging ze een knie-operatie, in januari volgde een coronabesmetting. Haar laatste officiële partij was op de US Open van vorig jaar. Dit jaar miste ze alle grandslamtoernooien en speelde ze alleen in juli een demonstratiewedstrijd tegen de Amerikaanse Sloane Stephens.

Clijsters heeft vier grandslamtitels achter haar naam staan. De laatste dateert van 2011, toen ze de Australian open won. Tussen 2007 en 2009 hield ze al een pauze. Nadat ze in 2012 opnieuw gestopt was verraste ze zeven jaar later met haar aankondiging dat ze zou terugkeren op de baan.