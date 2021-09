Veelbelovende start golfer Luiten in PGA Championship

Golfer Joost Luiten heeft een voortvarende start gemaakt in het BMW PGA Championship op de baan van de Engelse Wentworth Club. De Nederlander deelt voorlopig de vijfde plaats na een eerste ronde van 68 slagen, 4 onder par. De Thai Kiradech Aphibarnrat is de leider in de tussenstand met 64 slagen (-8).

Het toernooi is op het Brits Open na het grootste van de Europese Tour met een prijzengeld van 8 miljoen dollar (6,77 miljoen euro). Luiten heeft al vaak meegedaan, maar eindigde nooit in de top 10. Hij sloot vorige week het Italiaans Open in Rome af als achttiende.

De Nederlander, die volgende week zijn thuistoernooi Dutch Open speelt in Cromvoirt, speelde de eerste achttien holes op Wentworth foutloos; op zijn speelkaart prijkten 4 birdies en geen enkele bogey.