Assistent Doudesis wordt bondscoach Nederlandse waterpolosters

Zwembond KNZB heeft Evangelos Doudesis gepromoveerd van assistent tot bondscoach van de Nederlandse waterpolosters. De 36-jarige Doudesis werkte sinds 2017 bij Oranje als assistent van Arno Havenga. De bondscoach vertrok na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio, waar de waterpolosters in de kwartfinales werden uitgeschakeld door Hongarije. Ze eindigden het toernooi op de zesde plaats.

Doudesis werkt al jarenlang in het Nederlandse waterpolo. De voormalig Griekse international leidde de vrouwenploeg van Polar Bears dit jaar voor de tweede keer naar de landstitel. In 2018 werden de waterpolosters uit Ede onder zijn leiding ook landskampioen.

Doudesis had al aangekondigd zijn functie bij Polar Bears neer te leggen en zich volledig te gaan focussen op de nationale selectie. Na het vertrek van Havenga schuift de KNZB de Griek door. “We zijn enorm blij dat we de gedroomde opvolger van Arno hebben kunnen vastleggen tot en met 2024”, zegt technisch directeur André Cats. “Evangelos had de laatste jaren als assistent al een hele belangrijke rol. Niet voor niets werd er ook door andere landen aan hem getrokken. Het is mooi dat hij voor het Nederlandse waterpolo behouden blijft. We zijn ervan overtuigd dat Evangelos ook als hoofdcoach zijn stempel gaat drukken op de ontwikkeling van individuele speelsters en het spel van Oranje. De opdracht voor hem is meedoen om de medailles op de EK’s van 2022 en 2024, de WK’s van 2022 en 2023 en – vooral – de Olympische Spelen van Parijs in 2024.”

Doudesis was de afgelopen jaren niet alleen assistent van Havenga, maar ook bondscoach van Jong Oranje (Onder 20). Met die ploeg pakte hij respectievelijk brons en zilver bij de jeugd-WK’s van 2017 en 2019. Een aantal talentvolle speelsters is al doorgeschoven naar het ‘grote’ Oranje. De Griek blijft Onder 20 voorlopig ook coachen. Bij de nationale ploeg namen de routiniers Dagmar Genee en Nomi Stomphorst na de Spelen afscheid.

“Arno heeft een uitstekende basis gelegd, waar ik de laatste jaren ook mijn steentje al aan heb mogen bijgedragen”, zegt Doudesis. “Nu is het aan mij om de Nederlandse waterpolosters naar nieuwe successen te leiden.”