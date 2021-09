Brady blinkt uit bij seizoensopener American football

Op Tom Brady zit nog steeds geen sleet. De 44-jarige quarterback was de grote uitblinker bij Tampa Bay Buccaneers, dat de seizoensopener in het American football met 31-29 won van Dallas Cowboys.

Brady veroverde afgelopen seizoen met de Buccaneers de Super Bowl. Hij won de belangrijkste prijs in de NFL al voor de zevende keer. Na het seizoen onderging Brady een knieoperatie en daar blijkt hij prima van hersteld.

De cijfers spraken voor zich in Brady’s driehonderdste reguliere wedstrijd in de Amerikaanse profliga NFL. Hij wierp de bal tijdens het duel over een totale afstand van 379 yards en bereidde vier touchdowns voor. Ryan Succop bezorgde de thuisploeg uit Tampa de zege door luttele seconden voor het eindsignaal de bal tussen de palen te schieten vanaf 36 yards.