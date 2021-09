Britse Emma Raducanu naar finale US Open

De Britse tennisster Emma Raducanu heeft de finales bereikt in het vrouwenenkelspel van de US Open. Raducanu was in New York in twee sets te sterk voor de Griekse tennisster Maria Sakkari: 6-1 6-4.

De 18-jarige Raducanu, nummer 150 van de wereld, is de jongste finalist op een grand slam sinds Maria Sharapova in 2004 op 17-jarige leeftijd won op Wimbledon.

Zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) speelt Raducanu de finale tegen de 19-jarige Canadese tennisster Leylah Fernandez, die in de nacht van donderdag op vrijdag de halve finale won van de Belarussische tennisster Aryna Sabalenka.