Derde ritzege Van Aert in Ronde van Groot-Brittannië

De zesde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië is gewonnen door Wout van Aert. Het is voor de Belg van Jumbo-Visma al zijn derde ritzege van de week.

Van Aert was in Gateshead, na een etappe van 198 kilometer, de beste in de sprint van een select groepje renners. Achter Van Aert werd de Brit Ethan Hayter (Ineos) tweede en de derde plek was voor Julian Alaphilippe van Deceuninck – Quick-Step. Hayter behield de leiding in het algemeen klassement.

De heuvels aan het einde inspireerden alle prominente renners tot een aanval, met onder anderen Belgisch kampioen Van Aert, wereldkampioen Alaphilippe en Michael Woods voorin. Ineos Grenadiers moest daardoor flink aan de bak in dienst van leider Hayter, maar de ploeg kreeg daarbij steun van Movistar. Zo diende zich een selecte groep van tien renners aan voor de sprint.

Mikkel Honoré probeerde met een vroege aanzet zijn kopman Alaphilippe naar de ritzege te leiden, maar het duo van Deceuninck – Quick-Step werd nog afgetroefd door Hayter en Van Aert. De Belgische kampioen bleek duidelijk de snelste, Hayter werd ontgoocheld tweede.

Eerder won Van Aert al de eerste en vierde etappe. De Belg heeft in het klassement nog maar 4 seconden achterstand op Hayter. Alaphilippe staat derde, op 21 tellen.

Zaterdag staat de zevende en voorlaatste etappe op het programma, over 194,8 kilometer van Hawick naar Edinburgh.

In 2019 werd de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen door Mathieu van der Poel. Vorig jaar ging de wielerronde niet door vanwege het coronavirus.