Medvedev verslaat Auger-Aliassime in drie sets en bereikt finale

Daniil Medvedev heeft zich als eerste tennisser verzekerd van een plek in de finale van de US Open. De Russische nummer 2 van de wereld was in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-4 7-5 6-2.

In de tweede set boog Medvedev een achterstand van 5-3 om in setwinst door in rap tempo vier games op een rij te winnen. Hij boekte zodoende tijdens deze US Open zijn vijfde zege in drie sets. Alleen de Nederlander Botic van de Zandschulp wist in de kwartfinales een set van Medvedev te winnen.

Zondag neemt Medvedev het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Novak Djokovic en Alexander Zverev.

De 25-jarige Medvedev wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. In 2019 verloor hij in de finale van de US Open van Rafael Nadal en begin dit jaar was Djokovic hem in de eindstrijd van de Australian Open de baas. De vier jaar jongere Auger-Aliassime, de mondiale nummer 15, reikte nooit eerder tot de laatste vier op een grand slam.