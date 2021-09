Russell op gelijke voet met Hamilton bij Mercedes

George Russell wordt geen tweede man achter Lewis Hamilton bij Mercedes. “Mij is verzekerd dat ik dezelfde behandeling krijg als Lewis en we gelijke kansen krijgen. Ik weet ook dat we respectvol tegen elkaar zullen racen”, zei de 23-jarige Britse Formule 1-coureur, die volgend jaar bij de Duitse renstal de plaats inneemt van Valtteri Bottas.

Russell, die aan zijn derde seizoen bij Williams bezig is, liet al eerder weten dat hij opkijkt tegen Hamilton en het een grote eer vindt de teamgenoot te worden van de zevenvoudig wereldkampioen. De talentvolle Brit weet ook dat de relatie tussen Hamilton en diens teamgenoten nogal eens moeizaam kan zijn. Hamilton botste voorheen bij Mercedes geregeld met Nico Rosberg en in zijn debuutseizoen bij McLaren toonde hij niet veel respect voor toenmalige vedette Fernando Alonso. Bottas schikte zich de afgelopen seizoenen wat makkelijker in een dienende rol.

“Ik weet dat Mercedes ervaring heeft met een slechte dynamiek tussen zijn twee rijders en het team heeft mij ook te kennen gegeven dat ze dat niet willen. Persoonlijk deel ik die mening. Ik denk juist dat het belangrijk is dat Lewis en ik samenwerken en het team pushen. Volgend jaar zijn er nieuwe regels en is er een nieuwe auto, dus is er geen enkele garantie dat Mercedes de snelste auto heeft”, aldus Russell.