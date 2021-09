Tennissers Ram en Salisbury winnen dubbelspel op US Open

Tennissers Rajeev Ram en Joe Salisbury hebben op de US Open de titel gepakt in het mannendubbelspel. Ram en Salisbury, respectievelijk een Amerikaan en een Brit, waren in de finale Bruno Soares uit Braziliƫ en de Schot Jamie Murray met 3-6 6-2 6-2 de baas.

Soares pakte vorig jaar de titel aan de zijde van de Kroaat Mate Pavic. In de finale werden toen de Nederlander Wesley Koolhof en de Kroaat Nikola Mektic verslagen.

Voor Ram en Salisbury is het hun tweede grandslamtitel. Begin vorig jaar waren ze ook het beste duo op de Australian Open.