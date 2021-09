Verstappen kwalificeert zich als derde voor sprintrace

Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie van de Grote Prijs van Italië de derde tijd genoteerd. Daardoor gaat de Red Bull Racing-coureur zaterdag ook als derde van start in de sprintrace, die weer de startposities voor de race van zondag bepaalt.

Verstappen (23) moest in de kwalificatie Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich dulden. Bottas was een fractie, 96 duizendsten, sneller dan zijn ploeggenoot en begint de sprintrace vanaf pole. Sergio Pérez, de ploeggenoot van Verstappen, kwam tot de negende tijd.

Verstappen, die ruim 4 tienden toegaf op Bottas, uitte over de boordradio meermaals zijn ongenoegen over het rijgedrag van collega’s. Zo reden met enige regelmaat coureurs op lage snelheid in de weg. “Het is toch ongelooflijk”, foeterde Verstappen een aantal keer toen hij niet de ruimte kreeg.

“Voor ons is dit circuit altijd lastig. We hadden meer moeite dan verwacht tijdens de eerste vrije training, maar we hebben ons goed hersteld”, zei Verstappen kort na de kwalificatie. “Ik ben heel blij met de derde plek. Tijdens de race hoop ik wat dichterbij te zitten, maar we hebben de tweede vrije training nog. Ik denk dat we zondag een mooi aantal punten kunnen pakken.”

Hamilton bleef Verstappen 0,411 voor en hoopt de leider in de WK-stand ook zaterdag en zondag voor te blijven. “Ieder punt telt gewoon”, zei Hamilton. “We hebben kampioenschappen op één punt verloren. Allebei de teams hebben dit seizoen punten verspeeld, dus alle beetjes helpen.”

De sprintrace is zaterdag om 16.30 uur. Het is de tweede sprintrace in de historie van de Formule 1. De eerste werd in juli op het circuit van Silverstone gewonnen door Verstappen. Om 12.00 uur wacht de coureurs eerst nog de tweede vrije training.

De race begint zondag om 15.00 uur. Verstappen heeft in de WK-stand 3 punten voorsprong op Hamilton. Vorig jaar ging de zege naar Pierre Gasly.