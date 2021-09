Verstappen tweede achter Hamilton in eerste training op Monza

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië de tweede tijd neergezet. De Nederlandse coureur, na zijn zege op Zandvoort weer leider in het WK-klassement, moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Britse kopman van Mercedes was met 1.20,926 de snelste, Verstappen gaf 0,452 seconde toe.

De Fin Valtteri Bottas, teamgenoot van Hamilton, klokte de derde tijd op ruim een halve seconde. Verstappens Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez gaf ruim 1,1 seconde toe op Hamilton en eindigde als tiende.

Vrijdagavond om 18.00 uur staat op Monza al de kwalificatie op het programma. Dan wordt de startopstelling bepaald voor de tweede sprintrace van het seizoen, die zaterdag om 16.30 uur begint. De top 3 van de sprintrace krijgt WK-punten. De uitslag van de korte races over 18 rondes bepaalt de startopstelling voor de grand prix van zondag. Voorafgaand aan de sprintrace staat nog een vrije training op het programma.

Verstappen won eerder dit jaar op Silverstone de eerste sprintrace in de Formule 1. De Nederlandse coureur viel een dag later in de Britse GP echter uit na een botsing met Hamilton.

Na zijn overwinning in de Dutch GP heeft Verstappen in de strijd om de wereldtitel weer 3 punten voorsprong op zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De Nederlander wist op het hogesnelheidscircuit Monza nog nooit het podium te halen. Zijn Red Bull-bolide moest het de afgelopen jaren doorgaans afleggen tegen de snellere Mercedessen. Vorig seizoen won de Fransman Pierre Gasly van AlphaTauri de tumultueus verlopen GP van Italië. Verstappen moest toen vanwege motorproblemen opgeven. Dit seizoen kan Red Bull zich met de Honda-motor ook wat betreft topsnelheid beter meten met Mercedes.