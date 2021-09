Atleten voor testevents Winterspelen niet in quarantaine in China

Atleten die in oktober naar de eerste testevents voor de Olympische Spelen van Beijing komende winter gaan, hoeven daar bij aankomst in principe niet in quarantaine. Dat meldde Carl Verheijen, de chef de mission van TeamNL op de Winterspelen van 2022, tijdens een presentatie van de atleten van Team New Cold van de Bob en Sleebond Nederland (BSBN) op sportcomplex Papendal.

Skeletonster Kimberley Bos en monobobster Karlien Sleper gaan komende maand naar China voor het testevent en om te trainen op de olympische baan. Zij zullen vanuit Europa net als alle atleten uit hun sport tegelijk naar China reizen. “Ik ga waarschijnlijk mee met het testevent voor de langebaanschaatsers in oktober en er is ook een wedstrijd voor de shorttrackers gepland”, zei Verheijen. “Dat gaat in principe ook door.”

Volgens de chef de mission van NOC*NSF hoeven de atleten als ze samen in een bubbel met een rechtstreekse charter naar Beijing gaan daar te plekke niet in quarantaine. “Als je onafhankelijk daarvan op een andere manier naar China reist, moet je drie weken in quarantaine; twee weken in een door de autoriteiten bepaald hotel en nog een week in je eigen hotel. De atleten gaan echter met een gezamenlijke charter, worden opgehaald met een bus en zitten in een hotel bij de sportaccommodaties. Ze hebben zo geen contact met andere Chinezen. Dan heb je die verplichtingen niet.”