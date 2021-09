Djokovic bereikt ten koste van Zverev finale US Open

Novak Djokovic heeft de finale bereikt van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de halve finales de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev in vijf sets: 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2.

Voor Djokovic, ook wel ‘Djoker’ genoemd vanwege de grollen die hij graag op de baan uithaalt, was het de vijfde wedstrijd van het toernooi waarin hij setverlies leed. Alleen onze landgenoot Tallon Griekspoor was hij in drie sets de baas. Tegen Matteo Berrettini, Jensen Brooksby, Kei Nishikori en Holger Rune had hij vier sets nodig. Zverev snoepte Djokovic dus zelfs twee sets af.

In de finale neemt Djokovic het op tegen Daniil Medvedev. die eerder op vrijdag de Canadees Félix Auger-Aliassime versloeg, de nummer 15 van de wereld. De Canadees had niet veel in te brengen tegen de Russische nummer 2 van de wereld. Het werd 6-4, 7-5, 6-2.

De 34-jarige Djokovic, winnaar van alle drie de grandslamtoernooien die tot nu dit jaar zijn gespeeld, is nu nog maar één zege verwijderd van zijn 21e grandslamtitel. Hij zou daarmee recordhouder worden. Roger Federer en Rafael Nadal, beiden niet aanwezig in New York, staan net als Djokovic op 20.