Mercedes-baas Wolff noemt sprintraces ‘vlees noch vis’

Toto Wolff, de baas van Mercedes, is nog niet overtuigd door het concept van de sprintrace in de Formule 1. De race over 100 kilometer maken dit seizoen voor het eerst deel uit van sommige raceweekeinden. Ze worden een dag voor de hoofdrace verreden.

“Ik vind het vlees noch vis”, zei Wolff na de sprintrace op het circuit van Monza. De tweede sprintrace van het seizoen werd gewonnen door Valtteri Bottas, een coureur uit de stal van Wolff.

“Ik denk dat het de moeite waard was om het dit seizoen te proberen, maar ik weet niet of we ze behouden”, zei Wolff. De sprintraces zijn toegevoegd om te zorgen voor meer spektakel en tevens om de jeugd aan te spreken. De afgelopen jaren passeerden meer idee├źn de revue, waaronder een omgekeerde startopstelling.

“Tegenovergestelde opstellingen kunnen gebruikt worden bij de junioren om de inhaalkwaliteiten van de coureurs te kunnen zien. Maar het is niet iets waar we ook maar iets mee kunnen in de Formule 1”, zo sprak Wolff zich uit tegen dat initiatief.

Wolff pleit eerder voor kortere trainingen. “Begin vrijdagmiddag met de eerste vrije training, dan zaterdagochtend een tweede training en vervolgens een traditionele kwalificatie op zaterdagmiddag en een fantastische race op zondag.”