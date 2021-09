Motorcoureur Bagnaia pakt voor GP Aragón pole in MotoGP

De Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia heeft zich voor de Grand Prix van Aragón verzekerd van poleposition in de MotoGP-klasse. De rijder van Ducati bleef op het Spaanse circuit in Alcañiz zijn Australische teamgenoot Jack Miller tijdens de kwalificatie net voor met een beste rondetijd van 1.46,322. Daarmee bracht hij het baanrecord op zijn naam. Miller gaf iets meer dan 0,3 seconde op hem toe.

De Franse WK-leider Fabio Quartararo (Yamaha) start zondag eveneens vanaf de voorste rij. Hij reed de derde tijd (1.46,719). De Spanjaard Joan Mir, zijn naaste belager in de strijd om de wereldtitel, moest genoegen nemen met de zevende startplek (1.47,162). Quartararo leidt in de WK-stand met 206 punten, gevolgd door titelverdediger Mir met 141 punten.

De Spanjaard Marc Márquez vertrekt tijdens de GP van Aragón vanaf de vierde startpositie en dat is zijn beste resultaat in de kwalificatie tot dusver in dit seizoen. De Honda-coureur aast op zijn zesde overwinning op dit circuit.