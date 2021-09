Tennistieners Raducanu en Fernandez strijden om titel op US Open

Tieners Emma Raducanu (18) en Leylah Fernandez (19) strijden zaterdagavond om de titel op de US Open. De eindstrijd tussen de nummers 150 en 73 van de wereld begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Het is de eerste finale van een grandslamtoernooi tussen twee tieners sinds de US Open van 1999. 22 jaar geleden namen Serena Williams en Martina Hingis het in New York tegen elkaar op als tieners.

Raducanu is afkomstig uit het kwalificatietoernooi en ze heeft in negen partijen nog geen set verloren. In de kwartfinales versloeg ze olympisch kampioene Belinda Bencic. Fernandez was in de derde ronde tweevoudig kampioen en tevens titelhoudster Naomi Osaka de baas en ze versloeg later ook oud-winnares Angelique Kerber.

Voor Raducanu is het pas haar tweede grandslamtoernooi. Ze mocht deze zomer op basis van een wildcard meedoen aan Wimbledon. Fernandez doet voor de zevende keer mee aan een grand slam, maar verder dan de derde ronde was ze nog nooit gekomen.