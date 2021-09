Verstappen derde achter Mercedessen in laatste training Monza

Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Italië de derde tijd neergezet. De leider in het WK-klassement moest de twee Mercedessen voor zich dulden. Lewis Hamilton was de snelste op Monza in 1.23,246, zijn teamgenoot Valtteri Bottas eindigde op ruim twee tienden als tweede. Verstappen gaf iets meer dan vier tienden van een seconde toe op Hamilton. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez eindigde als vierde.

De training lag bijna een kwartier stil na een zware crash van Carlos Sainz. De Spaanse coureur belandde bij het insturen van de snelle Variante Ascari-bocht met zijn Ferrari in de muur. De rode bolide raakte daardoor flink beschadigd. Vorige week op Zandvoort crashte Sainz ook al in de laatste training.

Om 16.30 uur begint op Monza een sprintrace over achttien rondes. Bottas vertrekt dan vanaf de eerste startplaats, met Hamilton naast zich. Verstappen zette in de kwalificatie de derde tijd neer. De uitslag van de sprintrace, met punten voor de eerste drie, bepaalt de startvolgorde voor de Grote Prijs van Italië van zondagmiddag. Verstappen werd vrijdag in de eerste training tweede achter Hamilton.

De Nederlander heeft weinig goede herinneringen aan Monza. Verstappen wist op het hogesnelheidscircuit nog nooit het podium te halen. Vorig jaar viel hij uit vanwege motorproblemen. Dit seizoen kan Red Bull met de Honda-motor qua topsnelheid beter concurreren met Mercedes, al zijn Hamilton en Bottas op Monza nog steeds wat sneller dan Verstappen.

Vorige week won Verstappen voor eigen publiek de Dutch GP op Zandvoort. Hij nam daardoor de eerste plaats in het WK-klassement weer over van Hamilton. Verstappen heeft 3 punten voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen.

De Nederlander won eerder dit jaar op Silverstone de eerste sprintrace in de Formule 1. Bij een aantal grands prix wordt dit seizoen geëxperimenteerd met een korte race in plaats van een training, voorafgaand aan de hoofdrace.