Verstappen is blij met ‘kleine punten’ en voordeel op Hamilton

Max Verstappen kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op de sprintrace voorafgaand aan de Grote Prijs van Italië. De leider in de WK-stand wist de sprintrace niet te winnen, maar deed wel uitstekende zaken met zijn tweede plaats.

“Dit is de eerste medaille van mijn leven”, zei Verstappen nadat hij een zilveren plak in ontvangst had genomen. Verstappen was goedgehumeurd als runner-up, want door een gridstraf voor winnaar Valtteri Bottas was de tweede plek goed voor poleposition. Bottas moet wegens het wisselen van motoronderdelen achteraan starten.

“Dit ging beter dan verwacht. Dit zijn kleine, maar mooie punten”, zei Verstappen, die 2 punten mocht bijschrijven. Zijn concurrent Lewis Hamilton werd vijfde en pakte zodoende geen punt(en).

“Mercedes ziet er snel uit, we hopen bij ze in de buurt te blijven. Het wordt een interessante strijd zondag. Over onze topsnelheid maak ik me geen zorgen, maar we weten dat Mercedes ook een goede ‘pace’ heeft.”

Verstappen treft zondag op de voorste startrij zijn voormalig ploeggenoot Daniel Ricciardo naast zich. “Het is lang geleden dat ik in deze positie heb gezeten en het is goed om terug te zijn”, zei Ricciardo, die in dienst van McLaren rijdt, met een brede lach.

“Ik had Max na de start ook willen pakken, maar hij had de binnenkant van de bocht. Ik kijk uit naar de race en ga vol in de aanval.”

Bottas gaat vanuit de achterhoede eveneens in de aanval. De Fin van Mercedes maakt zich op voor een inhaalrace. “Helaas sta ik achteraan, maar de snelheid is daar. Ik ga hard vechten voor het beste resultaat.”

De race begint zondag om 15.00 uur.