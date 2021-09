Verstappen op pole in Monza na tweede plek in sprintrace

Max Verstappen start zondag tijdens de Grote Prijs van Italië vanaf poleposition. De Red Bull-coureur werd in de sprintrace tweede achter Valtteri Bottas van Mercedes, die zondag wegens een gridstraf achteraan moet starten. De Fin Bottas kreeg zijn gridstraf wegens het wisselen van een aantal motoronderdelen.

Achter Bottas en Verstappen werd Daniel Ricciardo van McLaren derde. Lewis Hamilton, de concurrent van Verstappen, werd door een teleurstellende start vijfde. Hij start naast Lando Norris vanaf de tweede startrij.

De winnaar van de sprintrace ontvangt 3 punten, de nummer 2 een punt minder en de nummer 3 mag 1 punt bijschrijven. Daardoor vergrootte Verstappen het gat met Hamilton in de WK-stand tot 5 punten.

Verstappen won de Grote Prijs van Italië nog nooit. Vorig jaar ging de zege naar Pierre Gasly, die in de sprintrace snel uitviel. Daardoor moest de safetycar al snel het circuit opkomen.

Verstappen was de sprintrace als derde begonnen. Hij nam echter de tweede plek snel over van Hamilton, die direct werd teruggeworpen. In het restant – in totaal werden er achttien ronden gereden – wist Hamilton zich niet meer op te werken.

Bij een aantal grands prix wordt dit seizoen geëxperimenteerd met een korte race in plaats van een training, voorafgaand aan de hoofdrace. Het was de tweede sprintrace van het seizoen. Eerder dit jaar was Verstappen op Silverstone de beste bij de vuurdoop van de sprintrace.

De race begint zondag om 15.00 uur.