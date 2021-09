Wielrenster Van Dijk verovert Europese titel op de weg

Wielrenster Ellen van Dijk heeft de Europese titel op de weg veroverd. De Nederlandse kwam solo over de finish in het Italiaanse Trente. De 34-jarige Van Dijk won donderdag al zilver op de individuele tijdrit van de Europese kampioenschappen.

De Duitse Liane Lippert eindigde als tweede op 1.18 van Van Dijk. Ze was de snelste van een groepje van acht achtervolgsters. Rasa LeleivytÄ— uit Litouwen kwam als derde over de finish. Demi Vollering sprintte naar een vijfde positie. Annemiek van Vleuten kon leven met een negende plaats. Ze kwam juichend over de finish vanwege de winst van Van Dijk.