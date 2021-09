Atlete Visser wint 100 meter horden in Berlijn

Nadine Visser heeft op atletiekgala ISTAF, oftewel het Internationales Stadionfest, in het Olympiastadion van Berlijn de 100 meter horden gewonnen. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 12,73 en was daarmee 0,02 sneller dan de Amerikaanse Payton Chadwick. Achter Visser en Chadwick liep Christina Clemons, ook een Amerikaanse, in 12,86 naar de derde plek.

Visser scherpte donderdag bij de finale van de Diamond League in Zürich haar Nederlands record aan tot 12,51. Ze werd toen tweede. Visser greep daardoor net naast de hoofdprijs van 30.000 dollar die verbonden is aan de winst op elk onderdeel op de finale-avond van de Diamond League.

Op de Olympische Spelen van Tokio werd Visser deze zomer vijfde. Ze stond in aanloop naar de Spelen enige tijd langs de kant met een hamstringblessure.