Djokovic gaat voor vier op rij en record op US Open

Tennisser Novak Djokovic kan op de US Open een historische prestatie leveren. De 34-jarige Serviër jaagt niet alleen op zijn 21e grandslamtitel, waarmee hij Roger Federer en Rafael Nadal zou overtreffen. Djokovic kan ook de eerste man sinds Rod Laver in 1969 worden die alle grandslamtoernooien in één jaar wint.

De nummer 1 van de wereld was dit jaar al de beste op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. In de finale van de US Open staat Djokovic wederom tegenover Daniil Medvedev, de Rus die hij begin dit jaar in de eindstrijd van de Australian Open in drie sets klopte. Het is een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Beiden schakelden op weg naar de finale een Nederlander uit; Djokovic versloeg Tallon Griekspoor in de tweede ronde, Medvedev maakte in de kwartfinales een einde aan de opmars van Botic van de Zandschulp.

De mannenfinale in New York begint om 22.00 uur Nederlandse tijd. Eerder op de dag kan rolstoeltennisster Diede de Groot al haar ‘golden grand slam’ compleet maken. De Nederlandse nummer 1 van de wereld won dit jaar naast de drie grandslamtoernooien ook goud op de Paralympische Spelen in Tokio. De Groot staat in de finale weer tegenover de Japanse Yui Kamiji, die ze vorige week al versloeg in de paralympische finale.