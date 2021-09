Gridstraf voor Verstappen in Rusland na botsing met Hamilton

Max Verstappen moet bij de Grote Prijs van Rusland voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. De stewards hebben Verstappen aangewezen als schuldige aan de botsing met Lewis Hamilton in de Grote Prijs van Italië. De Nederlander, leider in het WK-klassement met 5 punten voorsprong op Hamilton, kreeg bij de volgende race een gridstraf.

Verstappen en Hamilton botsten op Monza in de eerste bocht, vlak nadat de Brit weer de baan op was gekomen na zijn pitsstop. In de chicane raakten de Red Bull en de Mercedes elkaar. Verstappen belandde met zijn bolide in de grindbak bovenop de auto van Hamilton. De nummers 1 en 2 van het WK-klassement moesten lopend terug naar de pits. Volgens Verstappen had Hamilton hem geen ruimte gegeven, de Brit vond juist dat de Red Bull-coureur een fout had gemaakt. Ze moesten zich na de race beiden bij de stewards melden om uitleg te geven.