Italiaan Colbrelli troeft Belg Evenepoel af op EK wielrennen

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli heeft bij de EK in eigen land de titel veroverd in de wegwedstrijd. De 31-jarige Colbrelli versloeg in de sprint zijn Belgische medevluchter Remco Evenepoel, na een koers van 179,2 kilometer in en rondom Trente. Het brons was voor de Fransman Benoît Cosnefroy.

Colbrelli pakte de Europese titel voor de eerste keer. Hij is de vierde Italiaanse wielrenner op rij die Europees kampioen wordt, na Matteo Trentin, Elia Viviani en Giacomo Nizzolo. Colbrelli won recentelijk al de Benelux Tour en is de Italiaans kampioen op de weg.

Na een lastige aanloop van ruim 70 kilometer bereikte een groep van zo’n twintig renners als eerste het lokale circuit in en rond Trente. Acht keer moest daarin de Povo worden beklommen, een klim van 3,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7 procent.

Met zo’n 60 kilometer te gaan, werd een kopgroep van vijf renners met daarin Tourwinnaar Tadej Pogacar uit Slovenië bijgehaald door de favorieten Evenepoel en Colbrelli. Er ontstond een kopgroep van negen man, met twee Belgen en twee Italianen. Bauke Mollema miste de slag en zat in een achtervolgende groep die er door het harde werk vooraan van de Belg Ben Hermans niet meer bij wist te komen. Mollema eindigde als beste Nederlander op de zeventiende plaats.

In de voorlaatste ronde demarreerde Evenepoel op de klim. Alleen Colbrelli en Cosnefroy konden de Belg volgen. Pogacar, Trentin en de Zwitser Marc Hirschi gingen in de achtervolging, maar verloren steeds meer terrein.

Evenepoel leidde het drietal en reed zo hard door dat Cosnefroy in de slotronde moest lossen. Op de laatste beklimming van de Povo probeerde de Belg uit alle macht zijn medevluchter te lossen, maar Colbrelli hield stand en won de sprint overtuigend.

Colbrelli noemde zijn zege “fantastisch” en hij prees zijn team en met name Trentin. “In de finale hoefde ik alleen Evenepoel te volgen. Ik ben heel blij met de Europese titel. Het voelt dubbel zo goed omdat het kampioenschap in Italië was.”

Mollema sprak bij de NOS van een van de zwaarste koersen van het jaar. “Het was volle bak vanaf de start. Na de twee langere klimmen ging alles in de lokale rondjes meteen uit elkaar. Ik had niet de benen om die mannen vooraan te volgen. Meer zat er niet in.”