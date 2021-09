Italiaanse motorcoureur Bagnaia wint duel met Márquez in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft zijn eerste overwinning geboekt in de MotoGP. De 24-jarige coureur van Ducati won de Grote Prijs van Aragón na een meeslepend gevecht met achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez. De Spanjaard deed in de laatste rondes over Motorland Aragón de ene na de andere aanval, maar Bagnaia wist die allemaal te pareren.

Márquez (28) probeerde de Italiaan in de slotronde drie keer uit te remmen in een bocht. Bagnaia hield zijn hoofd koel en bleef steeds de ideale racelijn volgen. Márquez belandde bij zijn laatste aanvalspoging even buiten de baan. De Honda-coureur, zes keer wereldkampioen in de MotoGP, moest voor eigen publiek genoegen nemen met de tweede plaats. Regerend wereldkampioen Joan Mir uit Spanje werd derde, de Franse WK-leider Fabio Quartararo kwam niet verder dan de achtste plaats.

“Ik heb genoten van de race en van het gevecht met Bagnaia”, zei Márquez, die vorig seizoen vanwege een gecompliceerde armbreuk niet in actie kwam. De Spanjaard is dit jaar terug in de MotoGP, maar lang niet zo dominant als voorheen. Hij won in juni wel op de Sachsenring. Op het circuit van Aragón kwam Márquez net te kort voor zijn tweede zege van het seizoen. “Ik heb het geprobeerd, want zo ben ik. Ik bleef het proberen, maar het bleek onmogelijk om Bagnaia te passeren.”

De Italiaan was van poleposition gestart en werd na 23 foutloze rondes als winnaar afgevlagd. Het leidde tot tranen van vreugde bij Bagnaia. “Een droom komt uit”, aldus de Ducati-coureur, die dit seizoen al drie keer als tweede was geëindigd.

In het WK-klassement klom Bagnaia naar de tweede plaats met 161 punten. Quartararo, die al vijf grands prix won, gaat ondanks een tegenvallende race onbedreigd aan kop met 214 punten.