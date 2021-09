Ricciardo bezorgt McLaren op Monza eerste zege sinds 2012

De Australische coureur Daniel Ricciardo heeft McLaren de eerste overwinning sinds 2012 in de Formule 1 bezorgd. De 32-jarige Ricciardo won op Monza de Grote Prijs van Italië. De titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton vielen halverwege de race uit na een onderlinge botsing.

De laatste zege van McLaren dateerde van eind 2012. Jenson Button zegevierde toen in de Grote Prijs van Brazilië. Lando Norris maakte het feest van de Britse renstal op Monza nog groter door als tweede te eindigen. Het betekende de eerste één-twee van McLaren sinds 2010, toen Hamilton en Button respectievelijk eerste en tweede werden in Canada.

De Fin Valtteri Bottas eindigde in de Mercedes als derde, nadat hij van de laatste plaats was gestart. Bottas kwam weliswaar als vierde over de finish achter Sergio Pérez, maar de Mexicaan van Red Bull viel door een tijdstraf van 5 seconden terug naar de vijfde plek in de uitslag.

Bottas had een dag eerder de sprintrace over achttien rondes gewonnen, voor Verstappen. Vanwege een motorwissel moest de Fin de GP van Italië echter van achteren starten. Verstappen vertrok van poleposition, maar werd al voor de eerste bocht gepasseerd door Ricciardo die naast hem stond op de voorste startrij.

De Nederlander, die vorige week met winst van de Dutch GP op Zandvoort de leiding in het WK-klassement overnam van Hamilton, reed rondenlang achter Ricciardo aan. Hij kon de Australiër wel volgen, maar inhalen zat er niet in. Verstappen nam de leiding wel even over toen Ricciardo na 22 rondes als eerste naar binnen ging voor nieuwe banden. Een ronde later maakte de Red Bull-kopman zelf ook een pitsstop, maar die verliep moeizaam. Vanwege problemen met het wisselen van een van de banden stond Verstappen ruim 11 seconden stil, terwijl de Red Bull-monteurs normaal gesproken slechts iets meer dan 2 seconden nodig hebben.

Verstappen kwam als tiende terug de baan op. Hamilton, gestart vanaf de vierde plek, nam op dat moment de leiding in de race over van Norris. De Mercedes-coureur beleefde even later ook geen soepele pitsstop. Het ging mis toen Hamilton weer het circuit op reed, vlak voor Verstappen. De nummers 1 en 2 van het WK-klassement reden vrijwel naast elkaar de eerste chicane in. Ze raakten elkaar, waardoor de Red Bull van Verstappen werd gelanceerd. Hij vloog over de Mercedes heen de grindbak in. Hamilton zat met zijn zwaarbeschadigde auto vast onder de bolide van Verstappen.

Na een paar rondes achter de safetycar nam Norris de tweede plek over van Ferrari-coureur Charles Leclerc. De McLarens controleerden daarna de race en behaalden een onverwachte één-twee.