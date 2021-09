Spaanse motorcoureur Fernández wint met handbreuk GP van Aragón

Een week nadat hij een middenhandsbeentje had gebroken, heeft de Spaanse motorcoureur Raúl Fernández de Grote Prijs van Aragón in de Moto2 gewonnen. De nummer 2 van het WK-klassement was op Motorland Aragón een klasse apart. Fernández (20) boekte zijn vijfde overwinning van dit seizoen.

De Madrileen kwam ruim een week geleden tijdens een training ten val en brak daarbij een botje in zijn rechterhand. Fernández werd vorige week zondag geopereerd, maar klom in Alcañiz gewoon weer op zijn motor. Hij kwalificeerde zich als derde, maar nam in de race al snel de leiding. Achter hem gingen heel wat coureurs onderuit, onder wie de Brit Sam Lowes die op de tweede plaats lag. Ook de Italiaan Marco Bezzecchi, de nummer 3 van de WK-stand, ging onderuit.

Achter de ongenaakbare Fernández reed de Australische WK-leider Remy Gardner naar de tweede plaats. “Hier tweede worden voelt voor mij als een overwinning”, zei Gardner. “Het was vandaag vooral zaak de schade beperkt te houden.” Gardner leidt met 251 punten, Fernández heeft er 212. “Het was heel zwaar, de laatste vijf rondes kon ik niet meer remmen met mijn rechterhand”, zei de Spanjaard, met ijs op zijn gekwetste hand.

Bo Bendsneyder, die tijdens de derde vrije training hard was gecrasht, haalde de finish niet. De Nederlandse coureur bleef op 40 WK-punten staan.