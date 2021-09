Stosur en Zhang winnen vrouwendubbelspel op US Open

Het vrouwendubbelspeltoernooi van de US Open is gewonnen door de Australische tennisster Sam Stosur en Shuai Zhang uit China. De 37-jarige Stosur en de vijf jaar jongere Zhang waren in de finale met 6-3 3-6 6-3 te sterk voor de jonge Amerikaanse speelsters Cori Gauff (17) en Caty McNally (19).

Het is voor Stosur en Zhang hun tweede gezamenlijke grandslamtitel in het dubbelspel. In 2019 schreven ze de Australian Open op hun naam. In 2005 (US Open) en 2006 (Roland Garros) was Stosur ook al de beste op een major in het dubbelspel. Tien jaar geleden won ze de US Open in het enkelspel.