Tenniskampioenen vol lof over ‘nieuwe ster’ Raducanu

Tennisgrootheden uit het verleden en heden hebben met bewondering gekeken naar de prestatie van de Britse tiener Emma Raducanu. De 18-jarige qualifier won zonder ook maar een set af te staan de US Open.

“Een nieuwe ster is geboren en Raducanu schrijft historie. Nooit eerder won een qualifier een grand slam. En ze begint pas net”, schreef Martina Navratilova op Twitter. “Ze hoeft zich in ieder geval nooit meer te kwalificeren.” De Tsjechische Navratilova won zelf achttien grand slams, waaronder vier keer de US Open.

Tenniscoryfee Rod Laver meldde zich ook via zijn sociale media. “Goed gedaan Emma. Het was het eerste duel van vele wedstrijden die nog gaan volgen tegen Leylah. Er bestaat bij mijn geen twijfel dat jullie nog meer grand slams gaan winnen. Een historisch moment op de US Open, gefeliciteerd”, aldus de Australische legende.

Een andere voormalig kampioen, Andy Roddick, had ook veel respect voor de jonge Britse, die in de finale de een jaar oudere Leylah Fernandez versloeg (6-4 6-3). “Deze twee jonge meiden zijn een absolute gift voor het tennis”, stelde hij. De winnaar van de editie van 2003 was ook onder de indruk van de speech van Fernandez, die de aanslagen van 11 september 2001 aanhaalde. “Dit was een van de mooiste en volwassen toespraken die ik ooit na een wedstrijd heb gezien. En ze is pas 19. Ik sta er versteld van.”

Ook spelers die nog altijd actief zijn, lieten zich horen na de bijzondere finale. “Een geweldige prestatie van beide speelsters”, aldus Nick Kyrgios. “Wat een superster. Echt geweldig. Geschiedenis is geschreven”, twitterde Heather Watson, een andere Britse tennisster.

Ook vanuit andere sporten kwamen felicitaties binnen, onder meer uit de voetbalwereld. “Gefeliciteerd met het kampioenschap op de US Open. ‘The Reds’ stonden achter je”, schreef Manchester United.