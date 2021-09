Van der Poel keert terug met zege in Antwerp Port Epic

Mathieu van der Poel heeft een geslaagde rentree gemaakt in de Antwerp Port Epic. De 26-jarige wielrenner van Alpecin-Fenix klopte na 183 kilometer medevluchter en landgenoot Taco van der Hoorn van Intermarché-Wanty-Gobert in de sprint. Het was Van der Poels eerste wedstrijd sinds zijn opgave na een val in de olympische mountainbikewedstrijd in Japan.

Van der Poel demarreerde op 25 kilometer van de finish uit een kopgroep, waarin ook Danny van Poppel en Piotr Havik zaten. Hij en Van der Hoorn hadden al snel ruim 20 seconden voorsprong en de marge liep zelfs op naar meer dan een minuut. Na 183 kilometer, met daarin 36 kilometer over gravelwegen en 28 kilometer kasseien, kwam het duo aan in Antwerpen, waar Van der Poel duidelijk de snelste was in de sprint. Zijn Belgische ploeggenoot Tim Merlier werd derde.

De Nederlander reed in de Belgische eendagskoers zijn eerste wedstrijdkilometers sinds zijn val op de Spelen en zijn eerste wedstrijd op de weg sinds de Tour de France, waarin hij een etappe won en zes dagen de gele trui droeg. De kopman van Alpecin-Fenix kampte daarna met pijn aan de rug en meldde zich af voor de WK mountainbike en de Benelux Tour. Zijn deelname aan de Antwerp Port Epic was een test voor de rest van het seizoen, waarin nog de WK wielrennen in België en de klassieker Parijs-Roubaix op het programma staan.

Van der Poel vertelde voor de start dat hij door overbelasting rugklachten had en dat hij daar na Tokio met fietsen meer last van had. “Het gaat redelijk goed, maar met zwaardere trainingen afgelopen week had ik er ook nog wel last van.”

Na zijn zege in Antwerpen zei Van der Poel dat het tijdens de wedstrijd meeviel met de rugklachten. “Het laatste uur waarin er vol gekoerst werd, kreeg ik wel weer last. Maar ik ben er verder wel opgelucht over. Het is nu afwachten hoe ik er de komende dagen op reageer.”

De komende dagen wordt volgens de renner van Alpecin-Fenix duidelijk hoe zijn verdere programma eruit gaat zien. “De WK en Parijs-Roubaix zijn toch wel andere koersen”, zei Van der Poel, doelend op het verschil met de Antwerp Port Epic. Vooraf had Van der Poel al laten weten alleen naar de WK te willen gaan als hij daar iets te zoeken heeft. “Ik ga er niet heen om gelost te worden na 200 kilometer. Dan kan ik beter de tijd nemen om te rusten en de rug 100 procent te laten genezen.”