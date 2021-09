Verstappen en Hamilton moeten zich melden bij stewards

Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten zich om 17.15 uur melden bij de stewards. De raceleiders willen van de nummers 1 en 2 van het WK-klassement uitleg krijgen over hun botsing in de 26e ronde van de Grote Prijs van Italië. Verstappen (Red Bull) en Hamilton (Mercedes) raakten elkaar in de eerste bocht en belandden beiden in de grindbak.

De Brit kwam na het maken van een pitsstop vlak voor de Nederlander weer de baan op. Verstappen, die meer snelheid had, probeerde Hamilton buitenom te passeren. Ze raakten elkaar in de chicane. Verstappen vloog met zijn Red Bull-bolide over de Mercedes. Hij bleef in de grindbak met zijn auto bovenop de voorkant van de bolide van Hamilton staan.

De stewards moeten bepalen of er iemand schuld heeft aan de botsing en zo ja, wat de straf is.