Verstappen hoopt uit te lopen in plaats van schade te beperken

Max Verstappen hoopt bij de Grote Prijs van Italië zijn voorsprong op concurrent Lewis Hamilton te kunnen vergroten. Aanvankelijk leefde bij Verstappen, voorafgaand aan dit raceweekend, het idee dat hij op het circuit van Monza de schade beperkt moest houden.

Verstappen gaat om 15.00 uur vanaf poleposition van start. Naast hem op de eerste startrij staat niet Hamilton, maar Daniel Ricciardo. Hamilton staat op de vierde startpositie na zijn teleurstellend verlopen sprintrace op zaterdag. Die sprintrace werd gewonnen door Valtteri Bottas, maar die moet vanwege een gridstraf achteraan starten.

Zaterdag vergrootte Verstappen, die nog nooit de beste was bij de Grote Prijs van Italië, het gat met Hamilton tot 5 punten. Dat was enigszins verrassend aangezien Hamilton in de trainingen nog sterker oogde en ook in de kwalificatie voor de sprintrace sneller was.

Vorig jaar viel Verstappen uit in Italië en de race werd toen verrassend gewonnen door Pierre Gasly. Hamilton eindigde toen als zevende.