Formule 1-directeur Brawn ziet Verstappen en Hamilton weer botsen

Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen dit seizoen zomaar nog een keer botsen op het circuit. Technisch directeur Ross Brawn van de Formule 1 vreest daarvoor, laat hij doorschemeren in zijn column. “Ik denk niet dat een van beiden zich de rest van het jaar gaat inhouden, maar ik hoop dat het kampioenschap wordt gewonnen op de baan; niet in de vangrails of in de kamer van de stewards”, aldus Brawn, die jarenlang teambaas was in de Formule 1 bij onder meer Ferrari en Mercedes.

Verstappen (Red Bull) en Hamilton (Mercedes) belandden zondag in de Grote Prijs van Italië samen in de grindbak na een botsing. Eerder dit seizoen raakten de twee titelrivalen elkaar ook al op Silverstone. Verstappen schoot toen hard de baan af, Hamilton kon doorrijden en schreef de Grote Prijs van Groot-Brittannië ondanks een tijdstraf op zijn naam.

“We hebben Silverstone meegemaakt, wat een groot en controversieel incident was. Eerlijk gezegd denk ik niet dat het de dynamiek heeft veranderd”, aldus Brawn. “Je hebt momenteel twee haantjes op het erf en we zien daar de gevolgen van. Het is heel jammer dat ze in het grind eindigden, want het had een geweldige race kunnen worden. Die is ons ontnomen.”

De stewards in Italië vonden dat vooral Verstappen schuldig was aan de aanrijding in de eerste bocht, direct na de pitsstop van Hamilton. “De fans zijn verdeeld, dat weet ik zeker”, aldus Brawn. “Het is duidelijk dat beide coureurs deze aanrijding hadden kunnen voorkomen. Uiteindelijk is dit weer de consequentie als twee jongens zo dicht bij elkaar zitten en elkaar niets willen toegeven.”

Verstappen moet voor straf over twee weken bij de Grote Prijs van Rusland drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. De Nederlander gaat naar Sotsji met 5 punten voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen in het WK-klassement.