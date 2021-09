Helft minder positieve coronatests op Monza dan bij Dutch GP

De Grote Prijs van Italië in de Formule 1 heeft acht positieve coronatests opgeleverd. Dat zijn er acht minder dan een week eerder in de week van de Dutch GP op Zandvoort. Toen leverden 6691 tests onder de coureurs, hun teamleden en het aanwezige personeel van de Formule 1 zestien positieve gevallen op.

In Italië werden tussen 6 en 12 september 6388 tests uitgevoerd. De internationale autosportfederatie FIA maakte zoals gebruikelijk een dag na de race de cijfers bekend.

De Finse coureur Kimi Räikkönen was het bekendste ‘slachtoffer’ in Zandvoort. Op de zaterdag van de kwalificatie bleek dat de coureur van Alfa Romeo positief was bevonden. Räikkönen miste daardoor de Dutch GP. De 41-jarige Fin, bezig aan zijn laatste seizoen in de Formule 1, ontbrak ook op Monza. De Pool Robert Kubica nam opnieuw zijn plaats in bij Alfa Romeo.