IOC praat met president Oekraïne over organisatie Winterspelen

Oekraïne wil in de toekomst de Olympische Winterspelen organiseren. Dat heeft president Volodimir Zelenski gezegd tegen Thomas Bach. De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité was afgelopen weekeinde in Kiev om het 30-jarig bestaan van het nationaal olympisch comité van Oekraïne te vieren.

Zelenski sprak richting Bach de waardering uit over het verloop van de Olympische Spelen in Tokio en zei verder dat zijn land “vastbesloten” is gastheer te worden van de Winterspelen. Oekraïne stuurt binnenkort een delegatie naar het hoofdkwartier van het IOC in Lausanne om een dialoog aan te gaan.

Bach zei het initiatief te verwelkomen “gezien de grote sporttraditie van Oekraïne en na het zien van een zeer indrukwekkende presentatie van de meest recente sportinfrastructuur”.

Voormalig polsstokhoogspringer Sergei Boebka vergezelde Bach tijdens zijn bezoek aan Kiev.