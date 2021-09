Medvedev voorkomt op US Open 21e grandslamtitel Djokovic

Daniil Medvedev heeft Novak Djokovic op de US Open van zijn 21e grandslamtitel afgehouden. De Russische nummer 2 van de wereld versloeg de favoriet in de finale met 6-4 6-4 6-4 en won voor het eerst in zijn loopbaan een grandslamtoernooi.

Djokovic (34), die dit jaar nog ongeslagen was op de vier grand slams, zou bij een eindzege in New York zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer zijn gepasseerd. Alle drie de tennissers blijven nu op 20 grandslamtitels staan.

In de eerste set verloor Djokovic direct zijn servicegame en het bleek de opmaat van een partij waarin hij geen moment de controle had. Medvedev behield zijn voorsprong zonder al te veel moeite en benutte bij 5-4 zijn eerste setpunt.

In de tweede set leek Djokovic zich even te herpakken. Bij een 2-1-voorsprong had hij een breakpoint, maar plots klonk er muziek in het Arthur Ashe Stadium. Het punt moest opnieuw gespeeld worden en Djokovic kon de servicegame van zijn sterk serverende opponent niet winnen. Uit frustratie sloeg hij tijdens de game een racket aan gruzelementen.

Op 5-4 maakte Medvedev de set opnieuw af, ditmaal op zijn derde setpunt. Djokovic miste een ogenschijnlijk simpele bal met zijn backhand na een mislukt dropshot van de Rus.

Djokovic was zichtbaar aangeslagen en wist ook in de derde set geen antwoord te vinden op de goede services en de ijzersterke groundstrokes van Medvedev, die nauwelijks op een fout te betrappen viel. Djokovic werd veelvuldig afgetroefd op vastheid, hetgeen hem zelden overkomt.

Medvedev liep uit naar een 5-2-voorsprong en hij kreeg op eigen service zijn eerste wedstrijdpunt. Hij sloeg echter twee dubbele fouten op rij en volgde die op met een misser met zijn forehand. Twee games later verzilverde Medvedev, die rustig bleef ondanks de luide aanmoedigingen voor Djokovic, na 2 uur en 16 minuten zijn derde wedstrijdpunt wel.

De 25-jarige Medvedev stond voor de derde keer in een finale op een grand slam. Twee jaar geleden verloor hij op de US Open in de eindstrijd van Rafael Nadal, begin dit jaar bleek Djokovic nog veel te sterk in de finale van de Australian Open.

In het hele toernooi verloor Medvedev slechts één set. Alleen de Nederlander Botic van de Zandschulp wist in de kwartfinales een set van hem te winnen.