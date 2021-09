Na Djokovic ook Medvedev en Tsitsipas zeker van ATP Finals

Daniil Medvedev heeft zich met zijn zege op de US Open verzekerd van deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi met de beste tennissers van 2021. De Rus versloeg zondag Novak Djokovic in de eindstrijd. De Servische nummer 1 van de wereld was met overwinningen op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al zeker van een plek op het evenement dat in Turijn plaatsvindt.

De Griek Stefanos Tsitsipas heeft zich ook gekwalificeerd voor de ATP Finals. Voor Medvedev en Tsitsipas wordt het hun derde achtereenvolgende deelname aan het eindejaarstoernooi. De 25-jarige Medvedev verdedigt van 14 tot en met 21 november zijn titel. De 23-jarige Tsitsipas was een jaar eerder de beste.

“Ik kijk ernaar uit om mijn titel in Turijn te proberen te verdedigen”, aldus Medvedev. “Italiaanse fans zijn zo gepassioneerd, ik weet zeker dat het een geweldig evenement wordt.”